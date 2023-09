Verrassende opstelling Oranje: Ronald Koeman kiest voor Marten de Roon en Daley Blind tegen Griekenland

Daley Blind op gelijke hoogte met Robin van Persie

Daley Blind begint donderdag aan zijn 102e interland voor het Nederlands elftal. De 33-jarige speler van Girona krijgt in de thuiswedstrijd tegen Griekenland in de EK-kwalificatie vrij verrassend een basisplaats van bondscoach Ronald Koeman en komt daarmee op gelijke hoogte met Robin van Persie.



Blind stond eind vorig jaar op het WK in Qatar in de kwartfinale tegen Argentinië voor het laatst aan de aftrap bij Oranje. Louis van Gaal was toen nog de bondscoach. In de vier wedstrijden die Nederland daarna onder Koeman voetbalde, kwam Blind niet verder dan twee invalbeurten.



Wesley Sneijder is met 134 interlands nog altijd recordinternational van Oranje. Daarna volgen Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Rafael van der Vaart (109), Giovanni van Bronckhorst (106) en Dirk Kuijt (104). Blind en Van Persie nemen na donderdag gezamenlijk de zevende plek in. Blind is nummer 9 Phillip Cocu, die 101 interlands speelde, straks voorbij.