Verrassende terugkeer Brama bij gedegradeerd Twente

Het was voor de supporters even wachten, maar de eerste nieuweling is binnen. En dat is meteen een opvallende en een goede oude bekende. De ervaren Brama moet in het komende seizoen leiding gaan geven aan het ‘nieuwe FC Twente’.

De terugkeer van Brama is verrassend, omdat de drievoudig international helemaal op zijn plek was in Australië waar hij onder contract stond bij Central Mariners. Die verbintenis liep nog een jaar door, maar Twente heeft hem voor niets los weten te weken.

Evert Bleuming en Dennis Schipper, lid van de raad van Commissarissen van Twente, hebben in de voorbije weken veel tijd in de overgang van Brama gestoken. De komst van de controlerende middenvelder, die op vakantie was in Twente, was een absolute prioriteit bij de wederopbouw van de selectie, die in de eerste divisie helemaal opnieuw moet beginnen.

Kampioen

Brama is een kind van de club en geliefd bij de achterban. De in Almelo geboren speler komt uit de eigen opleiding en speelde tussen 2005 en 2014 231 duels in het eerste elftal. In 2010 maakte hij deel uit van het elftal dat landskampioen werd. Brama haalde daarna ook nog het Nederlands elftal. In 2014 vond hij het tijd worden voor een nieuwe avontuur.

Zijn wens om naar buitenland te gaan leverde niet meteen het gewenste resultaat op, waarna hij via PEC Zwolle en FC Utrecht vorig jaar alsnog zijn droom in vervulling zag gaan met zijn vertrek naar Australië. Zijn liefde voor de club, de streek, de aanwezigheid van de familie en het feit dat er voor hem na het voetbal waarschijnlijk een functie binnen FC Twente wacht, dreef hem na 4 jaar terug naar Enschede.

Brama werd vanmorgen gekeurd en vertrekt morgen naar Australië om daar alles af te ronden.