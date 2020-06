Vers gras voorlopig geen optie voor Heracles Almelo

Heracles voorziet geen problemen om overeind te blijven in crisis, dankzij alle steun van sponsors en supporters. Wel moet de club terug naar de tekentafel wat betreft de begroting en zullen zaken als vers gras in het stadion voorlopig geen optie zijn. „Rationeel beleid helpt ons overeind te blijven, kunstgras is daar een onderdeel van”, zegt directeur Rob Toussaint. „Ik weet niet hoe het bij andere clubs is, maar wij moeten onze eigen broek ook in de crisis zelf ophouden. We willen niet bij de gemeente aankloppen om te overleven. In een emotionele wereld worden rationele beslissingen je niet altijd in dank afgenomen.”

Elke keer als het kunstgrasveld op Erve Asito vervangen moet worden, denkt Heracles na of gewoon gras een optie is. „Een deel van het publiek wil dat ook graag, merken we. Wij snappen dat ook. Maar financieel en dus rationeel is het niet mogelijk als we in de eredivisie willen blijven spelen. Het is een keus die we maken. Leggen we echt gras, dan hebben we ook een trainingscomplex nodig.”

Toussaint ziet ook de voordelen van kunstgras. „Heracles is er in 2003 mee begonnen, omdat er een slecht veld lag. Regen en wind hebben bij ons geen vrij spel en de beluchting is slecht. Iedereen wil in De Kuip spelen, op een strakke mat, maar niet op een belabberd veld. De begroting die wij draaien, stoppen ze in Engeland in een veld. Maar ook als we nu wel geld zouden hebben, kan het zijn dat we andere keuzes hadden gemaakt.”