Verschil PEC en PSV is meer dan puur kwaliteit

Door Maarten Wijffels



Van Dijk en De Ligt die samen het hart van de defensie van Oranje vormen; iedereen is het inmiddels gewend. Maar kort geleden was dat nog heel anders. Toen werden in 14 maanden tijd 14 verschillende centrale duo’s in Oranje uitgeprobeerd. Het zei alles over het gebrek aan vastigheid en het leidde tot een vracht aan soms kolderieke tegengoals. Als je dat zo opschrijft, 14 duo’s, zegt iedereen: ja, dat kun je beter niet doen. En toch zal het overal in het voetbal blijven gebeuren: trainers die om de haverklap wisselen en veranderen. Soms uiteraard gedwongen door blessures en schorsingen of transfers. Maar vaak ook omdat trainers en/of hun bestuurlijke bazen in paniek raken zodra hun team een paar keer achter elkaar verliest.