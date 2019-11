Verschillende tests KNVB bij interland Oranje

Ze kunnen zelf een camerastandpunt selecteren en de beelden live of in herhaling bekijken. Het is een van de innovaties die de KNVB laat testen door de supporters van het Nederlands elftal. Zo vindt ook een test plaats met een nieuwe ticketservice, bedoeld om zwarthandel terug te dringen.



Een kleine groep bezoekers van de wedstrijd ontvangt het toegangsbewijs niet als pdf-bestand, maar kan het ticket pas in de buurt van het stadion via een daarvoor ontwikkelde app activeren. De fans die meewerken aan deze proef, moeten binnen een bepaald tijdvak en in een specifieke straal rond de Johan Cruijff Arena zijn om de barcode te activeren. De KNVB hoopt hiermee te voorkomen dat kaartjes meerdere malen, tegen aanzienlijk hogere prijzen dan normaal, worden doorverkocht.