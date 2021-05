Verstevigt Vitesse de vierde plek tegen PEC?

Nieuw stadion Feyenoord: één horde geslecht, nog twee te gaan

28 april Feyenoord, zowel het stadion als de voetbalclub, heeft definitief zijn vertrouwen uitgesproken in een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas. Belangrijkste reden is dat verhuizing de club zo’n zeven à acht miljoen euro per jaar meer zal opleveren dan blijven in de huidige Kuip.