Vertrek Benschop bij Groningen maakt de weg vrij voor talentvolle Postema

Door Sander de Vries



Laatstgenoemde is een speler om de tweede seizoenshelft in de gaten te houden. Postema geldt in Groningen al jaren als dé spitsbelofte. De pas 17-jarige jeugdinternational, die voor de winterstop debuteerde in de ploeg van Buijs, zette zijn ambities vorige week kracht bij met een hattrick tegen Rot Weiss Essen (2-6). Nu Benschop is vertrokken, lonken er voor Postema logischerwijs meer speelminuten.

Naast de uitgaande transfers van wisselspeler Michael Breij (Cambuur) en Benschop (Apollon Limassol) werden meerdere spelers van Groningen de afgelopen weken in verband gebracht met andere clubs. Zo was AEK Athene geïnteresseerd in Samir Memisevic. De deal ketste af omdat de Grieken door financiële problemen alleen spelers mogen huren. FC Twente informeerde bij aanvoerder Mike te Wierik om hem na dit seizoen transfervrij over te nemen en voor Amir Absalem is Almere City in de markt.

De linksback wil zelf graag per direct op huurbasis verkassen naar de subtopper uit de Keuken Kampioen Divisie, waar hij meer speeltijd kan krijgen. Omgekeerd is Groningen geïnteresseerd in Almere City-verdediger Radinio Balker. Groningen wil daarmee voorsorteren op volgend seizoen. Door de aflopende contracten van Te Wierik, Ko Itakura en Django Warmerdam en de kortlopende verbintenis van Deyovaisio Zeefuik (2021) moet de club komende zomer mogelijk de complete achterhoede vervangen.