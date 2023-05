Vertrekkende Van Domselaar spoelt wrang competitieslot weg met bekerzege: ‘Hier snakten we naar’

Met stoppende Stekelen­burg (40) is de basiself van de WK-finale van 2010 nu klaar als voetballer

Met het stoppen van doelman Maarten Stekelenburg (40) zijn na dit weekend alle veertien spelers die voor Oranje in de WK-finale van 2010 klaar als profvoetballer. Ryan Babel is de enige van de 23 spelers uit de WK-selectie die nog actief is als profvoetballer, van de 23 wereldkampioenen van Spanje zijn er nog liefst elf actief.