Verwachte opstellingen en blessurenieuws van de eredivisieduels van vanavond

Vitesse - PEC Zwolle (18.45 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Coach Thomas Letsch zet Vitesse voor de laatste keer op scherp. ,,We hebben nu zeven wedstrijden op rij niet verloren (drie keer gelijk, vier keer gewonnen, red.). Maar we zijn ook verbitterd door de 2-2 bij Sparta. We willen de eerste seizoenshelft goed afsluiten.” Oussama Darfalou is nog afwezig vanwege een voetblessure.