Videoscheidsrechter grijpt een derde van de eredivisieduels in, wijzigingen rondom hands

De eredivisie telt in totaal 306 wedstrijden. De VAR greep 98 keer in. Van die 98 keer leverde het VAR-advies 85 keer de juiste beslissing op, 3 keer bleef er twijfel en in 10 gevallen leverde het VAR-advies niet de juiste beslissing op.

Rode kaarten

Hands

Er zijn weinig spelregelwijzigingen, wel is de situatie rond hands weer wat veranderd. Niet elk contact tussen de hand of arm en de bal is strafbaar hands. Het staat als volgt omschreven: ,,Scheidsrechters moeten de ‘te rechtvaardigen’ positie van de hand of arm beoordelen, in relatie tot wat de speler aan het doen is in die specifieke situatie.”



En wat ook is veranderd: ,,Onopzettelijk hands door een ploeggenoot voordat er een doelpunt wordt gemaakt en onopzettelijk hands waardoor een scoringskans ontstaat, zijn verwijderd als overtredingen.”