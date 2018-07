Vier jaar geleden: de legendarische keeperswissel van Van Gaal

4 jaar geledenWaar was u precies vier jaar geleden? Het is vandaag 5 juli en dat betekent dat de historische keeperswissel van Louis van Gaal zijn vierde verjaardag viert. Tim Krul voor Jasper Cillessen. Een wissel die we in Nederland nooit meer vergeten.

5 juli 2014: Nederland - Costa Rica

Spanje (5-1), Australië (3-2), Chili (2-0) en Mexico (2-1) zijn verslagen op het tot dan toe waanzinnige WK 2014 van het Nederlands elftal. Het hechte team van bondscoach Louis van Gaal neemt het in de kwartfinale op tegen Costa Rica, dat in een groep met Uruguay, Italië en Engeland verrassend groepswinnaar werd.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Kansen

De grootste kansen in de reguliere speeltijd én in de verlenging zijn voor Oranje. Wesley Sneijder treft zowel paal als lat en ook de Costa Ricaanse doelman Keylor Navas blijkt een grote sta-in-de-weg. Aan de andere kant is het Jasper Cillessen die een poging van Marco Ureña weet te pareren. Het dreigt op penalty's uit te lopen...

Volledig scherm Een van de vele kansen in de tweede helft van Nederland - Costa Rica. © Pim Ras Fotografie

Wissel

De klok tikt verder en penalty's lijken de beslissing te moeten brengen. Het is de 121ste minuut en ineens is daar de vierde man. Er komt nog een wissel. Geen speler in het oranje van Nederland en ook geen speler in het wit van Costa Rica. Het is Tim Krul. Jasper Cillessen moet plaatsmaken.

Volledig scherm Jasper Cillessen wordt gewisseld voor Tim Krul. © Pim Ras Fotografie

Waterzak

De waterzak moet het ontgelden. Jasper Cillessen is woest na zijn wissel en maakt er een waterballet van bij de bank van Oranje. De wissel valt hem 'koud op zijn dak', legt hij na de wedstrijd uit. Excuses volgen niet veel later.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Alle ogen op Krul

Tim Krul moet het gaan doen voor Oranje. Wordt hij de grote man die Oranje naar de halve finale van het WK 2014 brengt?

Volledig scherm Tim Krul. © Pim Ras Fotografie

Krul vs. Umaña

Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder en Dirk Kuyt hebben gescoord namens Oranje. Bij Costa Rica heeft Bryan Ruiz gemist en dus is de penalty van Michael Umaña een heel belangrijke. Als hij mist, gaat Oranje door naar de halve finale.

Volledig scherm Tim Krul pakt de penalty van Michael Umaña. © EPA

Krul pakt 'm!

Het is Tim Krul die het duel met Umaña wint. Oranje gaat door naar de halve finale van het WK 2014 tegen Argentinië!

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Knuffel

Ondanks de pijnlijke wissel voor Jasper Cillessen is hij als een van de eersten bij Tim Krul om zijn collega te feliciteren. Een knuffel is wel op zijn plaats.

Volledig scherm Jasper Cillessen en Tim Krul. © Pim Ras Fotografie

Koning Louis

Voor het eerst in de historie van een WK werd er in de slotseconden van de verlenging een doelman gewisseld. Eentje die geweldig uitpakte. Louis van Gaal was het geniale brein achter de wissel. In de halve finale tegen Argentinië liep het weer uit op penalty's. Van een nieuwe geniale wissel kwam het niet. De wissels waren op. ,,Anders had ik het weer gedaan", stelde Van Gaal na afloop.