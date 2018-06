Vier jaar na het wonder van Salvador: '5-1! 5-1! Zegt het voort!'

Het was zo'n dag waarvan je over twintig, dertig of veertig jaar nog precies weet waar je was. In de kroeg in Hoensbroek, op de bank bij je voetbalvrienden in Dalfsen, bij een verjaardagsfeestje in Hilversum of misschien wel in de Arena Fonte Nova in Salvador da Bahia. Vrijdag 13 juni 2014 werd - na een valse start - een onvergetelijke, historische avond. Oranje vernederde Spanje in zijn eerste duel van het WK in Brazilië, onder meer door een wondergoal van Robin van Persie en een legendarische rush van Arjen Robben. Commentator Frank Snoeks verwoordde het mirakel als volgt: '5-1! 5-1! Zegt het voort!'



Om de pijn dat 'we' er in Rusland niet bij zijn nog één keer verzachten, zeggen we het nog één keer voort. Een kleine terugblik naar die bijzondere avond in Brazilië, vandaag precies vier jaar geleden.