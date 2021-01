Vierklapper van Hornkamp bezorgt FC Den Bosch krankzinnig punt bij Excelsior

INTERVIEW Van schijnbewe­gin­gen in Dommelse keuken tot promotie­wens met De Graafschap voor Jasper van Heertum: ‘Er zit nog veel meer in’

29 januari Uren oefende hij in de keuken van zijn ouderlijk huis in Dommelen op schijnbewegingen. Met dank aan die ijzeren wil is Jasper van Heertum (23) uitgegroeid tot een volwaardige prof en basisspeler bij De Graafschap. Vorige week maakte hij nog twee goals tegen FC Volendam. ,,Er zit nog veel meer in."