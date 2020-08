Viertal Feyenoord-talenten niet mee op trainingskamp door één positieve coronatest

FC Eindhoven doet vertrouwen op bij TOP Oss, Zé Pedro bevangen door hitte

14 augustus Na drie oefennederlagen heeft FC Eindhoven vrijdag een overtuigende overwinning geboekt op TOP Oss (0-3). In het Frans Heesen Stadion waren spits Hugo Botermans (twee goals) en buitenspeler Alef João (goal en assist) de hoofdrolspelers. In de slotfase werd Zé Pedro per brancard van het veld gedragen. Hij verloor door de hitte het bewustzijn.