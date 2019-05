Vijf debutanten Jong Oranje, Malen belangrijk bij winst tegen Mexico

Colombia met geblesseerde James Pereiro mist voorberei­ding seizoen met PSV door Copa América

31 mei PSV begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen zonder Gastón Pereiro. De 23-jarige middenvelder doet in de zomer met Uruguay mee aan de Copa América. Bondscoach Oscar Tabárez heeft Pereiro opgenomen in zijn selectie van 23 spelers voor het toernooi in Brazilië.