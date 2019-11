Vijf Duitse doelmannen in eredivisie: ‘Het is daar cool om keeper te zijn’

Oud-voetballer Erik Meijer (50), analyticus bij de Duitse zenders van Sky en FOX Sports, heeft wel een idee. ,,Het is cool om keeper te zijn in Duitsland. In Nederland hebben we vaak nog zoiets van ‘de slechtste of zwakste speler zal wel in de goal eindigen’. Maar in Duitsland leiden ze steeds specifieker keeperstrainers op, je kunt daar een speciaal diploma voor halen. De jeugdopleidingen hebben daardoor echt een boost gekregen.’’



Waar is dat positieve keepersbeeld ontstaan in Duitsland? ,,Manuel Neuer is voor velen een inspiratie geweest om de handschoenen aan te trekken’’, vervolgt Meijer. ,,Zeker nadat ze wereldkampioen werden in 2014, toen was hij echt weergaloos.’’