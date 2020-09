Vijf oorzaken voor de bijzonder stroeve start van AZ

Lekke defensie

De uiterst stroeve seizoenstart van AZ is samen te vatten in pijnlijke cijfers. Van de vier duels die het dit seizoen speelde, won het geen enkele keer in reguliere speeltijd. Alleen in de voorronde van de Champions League werd na verlenging gewonnen van Viktoria Plzen. Meer tekenend is misschien wel het aantal goals dat de club tegen krijgt. Vorig seizoen brak doelman Marco Bizot diverse records. Hij en zijn defensie waren lange tijd onpasseerbaar. Nu slikte de doelman de ene na de andere goal. Het gemiddeld aantal tegengoals van vorig seizoen (0,79 goal tegen per wedstrijd) wordt bij lange na niet gehaald (1,75 per duel). Afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard sprong het lankmoedige optreden van de laatste linie in het oog. Fortuna-aanvaller Zian Flemming kreeg een zee aan ruimte. Het zorgde ervoor dat de zeker lijkende 3-1 voorsprong, veranderde in een teleurstellend 3-3 gelijkspel.