Vincent Janssen traint met reserves Oranje voor thuisduel met Polen en schiet direct met scherp

De 27-jarige Janssen speelde vijf jaar geleden zijn laatste interland voor Oranje. De spits, uitkomend voor het Mexicaanse Monterrey, trouwde afgelopen weekend in de Verenigde Staten. Hij hoefde zich pas dinsdag in Zeist te melden. Van Gaal besloot hem nog niet mee naar Wales te nemen. Janssen trainde woensdag individueel in Zeist.

Nederland is na de uitduels met België (1-4) en Wales (1-2) nog zonder puntenverlies in de Nations League. Polen won het eerste duel van de tweede keus van Wales (2-1), maar ging woensdag hard onderuit tegen België (6-1). Oranje ontvangt Polen in een uitverkochte Kuip. Ook het thuisduel van dinsdag met Wales wordt in Rotterdam afgewerkt.