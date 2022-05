Virgil van Dijk haakt na treffen met België al af: ‘Hij is aan het eind van zijn Latijn’

Virgil van Dijk maakt maar één van de vier Nations League-wedstrijden van Oranje mee. De aanvoerder van het Nederlands elftal haakt na het duel met België, vrijdagavond in Brussel, af. ,,Hij heeft na een heel lang seizoen rust nodig, hij is nu aan het eind van zijn Latijn.”

Van Dijk speelde dit seizoen 59 wedstrijden. „Ik wil Van Dijk ook graag vrijaf geven", zei Van Gaal. ,,Hij moest zich vandaag melden, want anders zou hij de evaluatie van Duitsland missen en toen zetten we verkeerd druk. Daar is hij de generaal van, dus daar moet hij bij zijn. Hij speelt alleen de eerste wedstrijd en gaat daarna met vakantie.”

,,Van Dijk heeft een heel zware blessure gehad”, legde Van Gaal uit. “Hij heeft geloof ik van alle spelers in de Premier League de meeste wedstrijden gespeeld. Dan is het toch logisch dat hij aan het eind van zijn Latijn is? Als je Virgil kent, die wil alles spelen. Maar we moeten ook naar de dokters luisteren. En soms is het niet verstandig om te spelen.”

Quote Je denkt toch niet dat jongens als Clasie en De Roon zich met plezier afmelden? Louis van Gaal

,,We spelen vier wedstrijden in elf dagen”, zei Van Gaal. ,,Het is eigenlijk te gek dat spelers aan het einde van het seizoen nog eens zo’n reeks moeten spelen. Het is haast niet te doen. Je ziet het wel aan het aantal afmeldingen. Je denkt toch niet dat jongens als Clasie en De Roon zich met plezier afmelden? En de andere jongens die wel in de voorlopige selectie zaten maar niet in de definitieve selectie zijn er wegens gezondheidsredenen niet bij”, doelde hij op Arnaut Groeneveld, Luuk de Jong, Rick Karsdorp en Owen Wijndal.