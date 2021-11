Virgil van Dijk schrikt van ongelukkige val Louis van Gaal: ‘Hij is erop gebrand om WK te halen’

,,Het was zeker schrikken", reageerde Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk op de ongelukkige val van Louis van Gaal, waarbij de bondscoach een pijnlijke kwetsuur aan zijn heup opliep. ,,Voor ons allemaal. De bondscoach is helaas gisteravond laat gevallen met de fiets. Hij moest naar het ziekenhuis en alles is gecheckt.”

Van Dijk vervolgde: ,,We vinden het heel jammer, heel ongelukkig. Hij moet er ook goed van herstellen. En ook hij is nog steeds gebrand op het halen van het WK. En hij niet alleen, wij allemaal.” Van Gaal schoof dit keer bij de persconferentie voor de gelegenheid via het digitale scherm aan. De bondscoach, die momenteel ook in een rolstoel zit, stelde dat hij veel pijn heeft.

Van Dijk is blij dat Van Gaal wel bij Oranje kan blijven en morgen gewoon aanwezig is bij de cruciale wedstrijd tegen Noorwegen in de WK-kwalificatiereeks. In een lege Kuip moet het Nederlands elftal het ticket voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar veiligstellen. ,,We zijn blij dat hij nog in het kamp is, hopelijk gaat hij ons tegen Noorwegen gewoon naar het WK leiden.”

Quote Er over­heerste ongeloof bij ons en de knop moest heel snel om Virgil van Dijk

Van Gaal vervolgde samen met assistent-coach Danny Blind vanochtend met een meeting dan ook de voorbereiding op de kraker met de Noren. Daarna meldde hij zich in een materiaalkarretje voor de training. Van Dijk gelooft nog altijd heilig in een goede afloop van de kwalificatiereeks voor Oranje. De mokerslag van Podgorica, waar Oranje zomaar een 0-2 voorsprong uit handen gaf heeft het Nederlands elftal razendsnel verwerkt, denkt de aanvoerder van Oranje.

Quote We gaan de fans zeker missen, maar dat kunnen we niet meer veranderen Virgil van Dijk

,,De 2-2 in Montenegro was heel zwaar. Vooral de manier waarop die uitslag tot stand kwam. We speelden helemaal niet goed, maar we stonden wel met 0-2 voor. Je moet dan aanvoelen wat te doen. Er overheerste ongeloof bij ons. De knop moest heel snel om, daar hebben we over gesproken”, aldus Van Dijk. ,,Er is een streep onder gezet. We hebben gesproken over de ondergrens. Die was heel laag en vooral in een wedstrijd waarin we al ons hadden kunnen kwalificeren was dat slecht. We hebben er wel weer heel veel zin in.”

Van Dijk blikt tot slot vooruit op de clash van morgenavond (20.45 uur) met Noorwegen. ,,Nu spelen we tegen de Noren in een lege Kuip. Dat is niet best, we gaan de fans zeker missen, maar dat kunnen we niet meer veranderen. We zijn positief gestemd. Het zal zwaar worden, maar we staan er nog altijd gewoon goed voor.’’

