Virgil van Dijk wint harten na afgeven van trainingsjas aan Fieke uit Riel

Het meisje in kwestie is de 7-jarige Fieke uit Riel. Ze is een fanatieke voetbalster in het G-team en was hartstikke trots op het feit dat ze met Virgil mee het veld op mocht lopen. Wat ze van te voren niet wist, is dat ze een veelbesproken onderwerp op Twitter zou worden. Op social media regent het lovende reacties over de actie van Virgil.

Grote eer

Niet alleen op social media is het enthousiasme groot, ook bij Fieke thuis genieten ze nog na van de onvergetelijke avond. “Ze vond Virgil echt heel lief”, vertelt moeder Sietske van Hal. “Virgil zag in de spelerstunnel al dat Fieke het koud had. Hij vroeg of ze zijn jasje wilde, maar ze zei dat het niet nodig was. Toen ze op het veld stonden, hield hij haar warm en besloot hij toch zijn jasje om haar heen te slaan. Echt heel lief.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Fieke tijdens de meet & greet met Van Dijk en Cillessen © Sietske

Na de wedstrijd mocht Fieke nog naar een meet & greet, waar alle kinderen vragen mochten stellen aan Van Dijk en Cillessen. “Ze heeft nog bij Virgil op schoot gezeten”, vervolgt Sietske.

Spierziekte

Toen de moeder zag dat KNVB op zoek was naar G-voetballers die hand in hand met oranje het veld op wilden lopen, twijfelde ze geen moment en gaf ze haar dochter op. Ze wilde iets extra’s voor haar doen. ,,Fieke is geboren met een spierziekte. Ze is een hartstikke vrolijk en positief meisje, maar ze heeft regelmatig therapie en heeft op school moeite met schrijven. Ze zit op typeles en moet iedere dag verplichte opdrachten doen. We wilden iets leuks voor haar doen.”

Fieke kan door haar spierziekte niet in een regulier voetbalteam voetballen. Ze speelt daarom bij het G-team van GSBW in Goirle. ,,Ze is heel enthousiast en vindt het super leuk. Ze kan daar gewoon lekker mee voetballen.”