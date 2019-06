Vitesse bezuinigt miljoenen: gat in de begroting moet dicht

Vitesse is sinds 2010 in buitenlandse handen. Na Merab Jordania en Alexander Tsjigirinski is nu Oyf de eigenaar in Arnhem. De zakentycoon uit Odessa, groot geworden in olie, gas en goud, heeft in alles het laatste woord. Hij bemoeit zich ook nauwgezet met de gang van zaken op Papendal, het zenuwcentrum van de club.