Vitesse gaat in de verkoop: Russische eigenaar Valeri Oyf stapt op in Arnhem

Vitesse gaat in de verkoop. De Russische oligarch Valeri Oyf stapt onder druk van de oorlog in Oekraïne per direct op in Arnhem. De eigenaar volgt het spoor van Roman Abramovich, die spoorslags is vertrokken bij de Engelse topclub Chelsea.

Oyf (58) treedt onder grote internationale druk terug bij Vitesse. Hij legt per direct zijn functie neer. Alle aandelen van de Arnhemse club zijn te koop. Daarvoor wordt een procedure opgestart, zodat de ‘continuïteit’ van de eredivisionist wordt gewaarborgd. Het doel is dat ‘Vitesse zich kan blijven focussen op de sportieve ambities’.



Het vertrek van Oyf bij Vitesse komt niet onverwacht. Hij is gelieerd aan de Russische oligarch Roman Abramovich. Die wordt weer gelinkt aan Vladimir Poetin, de Russische president die de oorlog ontketend heeft.

Geen afstand van oorlog

Oyf, geboren in Oekraïne maar voorzien van het Russische staatsburgerschap, nam de voorbije weken ook geen afstand van de invasie. De eredivisionist kwam vorige week vrijdag tegen Sparta slechts met ‘een boodschap voor de vrede’. De tekst was op voorspraak van de Rus niet tegen de oorlog en de invasie gericht.

Bij Vitesse komt het vertrek keihard aan. De club is sinds 2010 in Russische handen. In al die jaren werd 155 miljoen euro in de club gestoken. Dat leverde in 2017 de TOTO KNVB Beker op, de enige prijs in de clubhistorie. Er is daarentegen ook een schuld opgebouwd van 132 miljoen euro. Die zit in een holding van Oyf opgesloten.

Reactie Oyf

Oyf was sinds 2018 de eigenaar. Hij reageert schriftelijk op zijn vertrek. ,,Het doet me veel pijn om zo afscheid te nemen van Vitesse, maar in de huidige situatie neem ik deze moeilijke beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsoren en andere stakeholders. Ik kijk terug op een bijzondere periode, waarin ik me altijd erg betrokken voelde bij de club en genoten heb van de mooie prestaties. Vitesse zit in mijn hart en dat zal altijd blijven gelden voor de club en de supporters.”

