Vitesse geeft VVV tik in aanloop naar halve bekerfinale

Schmidt houdt Boscagli-variant op middenveld ook voor Ajax-thuis open

26 februari In aanloop naar de topper tegen Ajax van zondag bleef trainer Roger Schmidt van PSV optimistisch. ,,We zijn teleurgesteld dat we uit Europa zijn geschoten, maar tegelijkertijd gaat het ook altijd om de manier waarop. Gisteren hebben we een wedstrijd gespeeld waaruit we veel goede dingen kunnen meenemen”, zei hij over de verloren tweekamp met Olympiakos.