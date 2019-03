Vitesse geplaagd door blessures in aanloop naar duel met Feyenoord

Vitesse kampt in aanloop naar het duel van zondag met Feyenoord met behoorlijk wat blessuregevallen. Jake Clarke-Salter is voorlopig niet inzetbaar bij de Arnhemse eredivisionist. De huurling van Chelsea heeft last van zijn knie. Charly Musonda, tevens gehuurd van de club uit Londen, kampt ook met knieklachten en is voorlopig uitgeschakeld.

Clarke-Salter (21) liep zijn kwetsuur op in het competitieduel met NAC, afgelopen weekeinde. De huurling keerde vervolgens terug naar zijn club Chelsea voor een verdere diagnose. Die procedure is gebruikelijk bij de Engelse club.

In Londen volgt nu ook het revalidatietraject voor Clarke-Salter. De Engelsman is in elk geval twee weken niet inzetbaar voor Vitesse, maar mogelijk is de verdediger langer afwezig. Een operatie aan de knie behoort ook nog tot de mogelijkheden.

Musonda

Voor Musonda (22) mondt dit voetbaljaar uit in een lijdensweg. De Belgische huurspeler was na een maandenlange revalidatie in Londen net weer aangesloten bij Vitesse. Maar vorige week staken al snel opnieuw knieproblemen de kop op.

Musonda liep de kwetsuur op in zijn eerste duel voor Vitesse, de oefenpot in september tegen Royal Antwerp FC. Hij speelde zodoende nog geen minuut competitie voor de Arnhemse club. Met kruisbandletsel lijkt een operatie voor de Belg langzamerhand onvermijdelijk.

Serero

Vitesse wordt het hele seizoen al overspoeld door blessures, waaronder de kuitbeenbreuk van Tim Matavz. De Sloveen traint weer met de groep mee. Oussama Darfalou is daarbij op weg terug van een enkelbandblessure.

Maar Thulani Serero kampt met liesklachten en is daarmee een twijfelgeval voor het duel met Feyenoord van aanstaande zondag (aftrap 14.30 uur). Bij afwezigheid van de Zuid-Afrikaan is Navarone Foor de stand-in. In plaats van Clarke-Salter start Maikel van der Werff in het centrum van de defensie met Danilho Doekhi.