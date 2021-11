Vitesse hofleverancier van het Elftal van de Week, PSV en Sparta leveren twee spelers af

Vitesse is deze week de hofleverancier van het Elftal van de Week. De Arnhemmers leveren vier spelers af na de 2-1 zege op FC Utrecht. PSV en Sparta Rotterdam zijn met twee spelers vertegenwoordigd. Het achttal wordt aangevuld met spelers van RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles en Feyenoord.

Vitesse won in eigen huis van FC Utrecht, mede dankzij een wereldgoal van Riechedly Bazoer. Hij is een van de vier Vitesse-spelers in het Elftal van de Week met een 8. Hij krijgt gezelschap van Matús Bero en vleugelverdedigers Maximilian Wittek en Eli Dasa. Laatstgenoemde kreeg een assist op zijn naam.

PSV en Sparta Rotterdam zien allebei twee spelers terug in het Elftal van de Week. Ibrahim Sangaré was wederom de uitblinker met onder meer een goal. Bruma scoorde na zijn invalbeurt twee keer en verdient daarmee ook een plekje in het elftal. Namens Sparta staat uiteraard Bart Vriends in het elftal na zijn twee goals tegen Willem II (0-3). Bryan Smeets noteerde in dat duel een assist, voldoende voor een plekje op het middenveld van dit team.

De ‘eenlingen’ komen deze week van Feyenoord, Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk. Doelman Justin Bijlow hield Feyenoord op de been tegen AZ (1-0), verdediger Joris Kramer hield met Go Ahead Ajax van het scoren af en Michiel Kramer was namens RKC Waalwijk trefzeker tegen FC Groningen.

Bekijk hieronder onze eredivisievideo's: