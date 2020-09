Vitesse hoopt op Letsch, maar ‘stand-in’ Sturing is standby

Bij Vitesse zit zowat de gehele staf nu al anderhalve week in afzondering vanwege een positieve test op Covid-19. Ook de Deense verdediger Jacob Rasmussen heeft positief getest en zit in quarantaine.

Sturing fungeert in Arnhem als stand-in van Letsch. Hij heeft ook de coaching gedaan in de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Sparta (2-0 zege). Bij Vitesse is iedereen donderdag getest. De club wacht de resultaten deze vrijdag nog af. Maar Sturing gaat sowieso mee naar Amsterdam, omdat hij de groep de gehele week heeft begeleid.

Vitesse treedt, vermoedelijk, aan in dezelfde opstelling als afgelopen zaterdag. Rasmussen heeft de gehele week niet getraind. Hij wordt vervangen door Tomas Hajek. Sondre Tronstad is terug van een enkelblessure, maar de Noor begint nog op de bank. Zodoende behoudt Thomas Bruns zijn basisplek. Filip Delaveris, Max Clark en Roy Beerens zijn niet wedstrijdfit. Zij reizen niet mee naar Amsterdam. Voorin start normaliter het duo Loïs Openda en Oussama Darfalou.

,,We hebben scherp getraind”, stelt Sturing. ,,Daarbij zien we zeker kansen tegen Ajax. Die zit logischerwijs in de omschakeling. Maar we moeten op onze top zijn om ook een resultaat te boeken.”