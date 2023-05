Vitesse houdt Feyenoord van puntenrecord met verrassende zege in de Kuip

Geen puntenrecord voor Feyenoord, dat is iets voor komend seizoen wanneer Arne Slot gewoon weer voor de groep staat. Vitesse won in de Kuip en vierde feest want ze finishen boven NEC.

Een kopbal van David Hancko had hem nog kunnen zijn, maar Kjell Scherpen zag de inzet van de Slowaak over het doel vliegen. Het betekende een 0-1 nederlaag voor Feyenoord, de eerste in de eigen Kuip deze competitie.

Tussen een paar dagen feestvieren op Ibiza en de officiële start van de vakantie zat nog een treffen met Vitesse. Een wedstrijd waar Arne Slot op vrijdag van zei dat hij zeker wist dat zijn spelers er alles aan zouden doen om te winnen. Maar nu de buit binnen is, de zon schijnt en de kampioenen van festiviteit naar festiviteit zijn gegaan, was de scherpte er wel een beetje af.

Zeker toen Marco van Ginkel in de volle Kuip voor de pauze ook nog eens voor 0-1 zorgde voor de Arnhemmers. Feyenoord, dat via Kasanwirjo, Timber en Giménez wel kansen had gekregen voor de pauze, hoorde het Legioen na de rust wel juichen. En de meegereisde aanhang van Vitesse deed vrolijk mee want in Enschede had FC Twente de 2-1 gescoord tegen Ajax. ‘Helemaal niets in Amsterdam’ klonk het. Feyenoord, dat Igor Paixao na de pauze voor Oussama Idrissi op het veld had gekregen, joeg vervolgens nog op doelpunten. De club had immers de kans om het puntenrecord van de club te breken.

Volledig scherm Kjell Scherpen voorkwam met een paar goede ingrepen de gelijkmaker van Feyenoord. © Pro Shots / Stefan Koops

Alireza Jahanbakhsh vuurde op de voeten van keeper Kjell Scherpen. De doelman was ook attent bij schoten van Dilrosun. Op de counter was invaller Yapi er nog eens helemaal alleen vandoor maar zijn schot of voorzet, het zat er een beetje tussenin, ging voorlangs.

En zo verloor Feyenoord toch nog een thuiswedstrijd in de eredivisie dit seizoen. Eentje waar niemand in Rotterdam van wakker lag, al was aan het gezicht van Arne Slot in de slotfase te zien dat hij wel degelijk baalde van het feit dat zijn spelers niet in staat waren om Vitesse over de knie te leggen in een bloedhete Kuip na een vermoeiend, maar verdiend midweekje Ibiza.

Dat Isimit en later wederom Yapi alleen voor Bijlow de 0-2 niet maakte, hield de hoop op een puntje nog even levend. Maar de nederlaag werd toch een feit, al konden ze daar op de tribunes - waar ze zelfs de naam van directeur Dennis te Kloese scandeerden - best een keertje mee leven.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal