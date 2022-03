Vitesse houdt hoop: ‘Een sterke ploeg als Atalanta kreeg minder kansen tegen AS Roma’

Voetbalpod­cast | ‘Zo'n vrolijk lachende Deen is een goed medicijn voor Feyenoord’

Onrust in Tilburg waar de TD en trainer de laan uit werden gestuurd. Onzekerheid in Arnhem over de toekomst. Ongeregeldheden in de Nederlandse stadions. En witte rook uit de Kuip over de toekomst van Arnesen. Etienne Verhoeff bespreekt met Sjoerd Mossou het voetbalnieuws van de dag.

9 maart