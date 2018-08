Vitesse huurt Ødegaard van Real Madrid: 'Manier van spelen ligt mij goed'

Ødegaard (19) komt bij Real niet in aanmerking voor de eerste selectie. Daarom werd hij gedurende de voorbije anderhalf jaar door de Spaanse recordkampioen al verhuurd aan Heerenveen. Voor dit seizoen ziet trainer Julen Lopetegui voor hem ook geen rol weggelegd in Madrid. ,,De afgelopen anderhalf jaar heb ik al in de eredivisie gespeeld. Ik ben toen onder de indruk geraakt van Vitesse", vertelt Ødegaard. ,,Ik heb Vitesse leren kennen als een goed voetballende ploeg, met een aanvallende en dominante spelopvatting. Ik denk dat die manier van spelen mij goed ligt. Ook heeft Vitesse laten zien jonge spelers een kans te durven geven. Daarom ben ik blij met de kans die Vitesse mij biedt.” De Noor stond in de belangstelling van tal van clubs. Hij kon als huurling in de Spaanse competitie aan de slag en werd gelinkt aan clubs in Engeland. Maar Vitesse won de slag om de Noor. In Arnhem is er op het middenveld behoefte aan creativiteit, nu Mason Mount door Chelsea wordt verhuurd aan Derby County. Ødegaard moet de concurrentie aan met Matus Bero, in de zomer overgenomen van het Turkse Trabzonspor.

Vitesse 'heel blij'

,,We zijn lang met de komst van Ødegaard bezig geweest”, zegt technisch directeur Marc van Hintum. ,,Er was volop concurrentie voor ons. We zijn dus heel blij dat Martin voor Vitesse heeft gekozen. We hebben hem kunnen overtuigen van de visie van Vitesse. Hij heeft grote, voetbaltechnische kwaliteiten. We hopen daarvan dit seizoen te profiteren.”



Ødegaard werd in 2015 door Real weggeplukt bij Strömsgodset. Hij tekende voor zes jaar in Spanje. In 2014 al debuteerde hij in het nationale elftal van Noorwegen. Hij was nog 15 jaar. Inmiddels staat hij op 12 caps.



De aanvaller sluit per direct aan bij Vitesse. Hij traint woensdag op Papendal voor de eerste keer mee.