Vitesse komt in Amerikaanse handen: Common Group nieuwe eigenaar Arnhemse voetbalclub

Zo zitten de voetbalclubs Leyton Orient in Engeland (deels) en Patro Eisden Maasmechelen in België (volledig) al in de portefeuille van het bedrijf.

Ambities

Vertrek Russen

Vitesse krijgt een nieuwe eigenaar vanwege het vertrek van de Rus Valeri Oyf, in maart, door de oorlog in Oekraïne. De oligarch heeft bij zijn exit afstand gedaan van al zijn aandelen en scheldt ook een schuld van 155 miljoen euro kwijt. Die zat opgesloten in de brievenbusfirma Performance Management Holding BV.

Zo komt een einde aan een tijdperk van twaalf jaar onder Russische vlag in Arnhem. In die periode speelde Vitesse meermaals Europees voetbal. De eredivisionist veroverde in 2017 ook de KNVB-beker, via een 2-0 zege op AZ in De Kuip. Dat is tevens de enige prijs in de clubhistorie.