Vitesse legt zich niet neer bij nederlaag tegen Sparta: ‘We hebben nog alles te winnen’

Ajax-vrou­wen doen wat mannen nalaten en verslaan PSV in bekerfina­le

In tegenstelling tot de mannen is het de vrouwen van Ajax wél gelukt om PSV te kloppen in de KNVB-bekerfinale. In een nog niet voor de helft gevulde Goffert in Nijmegen werd het vanmiddag 2-1 voor de ploeg van trainer Danny Schenkel, met een glansrol voor Oranje-kandidaat én voormalig PSV’er Romée Leuchter (21).

18 april