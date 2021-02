Vitesse-middenvelders en Peña maken indruk, FC Utrecht ondermaats

RapportcijfersSergio Peña kreeg een 7,5 voor zijn optreden tegen FC Utrecht. Zijn goal betekende de tweede opeenvolgende winst voor zijn club Emmen. Ook Vitesse kende een goed weekeinde door de 4-1 winst op VVV. Met name het middenveld van de thuisploeg stond goed want Sondre Tronstad en Mateus Bero kregen beiden een 7,5.

Veel onvoldoendes werden genoteerd bij FC Utrecht dat op beschamende wijze verloor van FC Emmen. Django Warmerdam, Bart Ramselaar, Adam Maher en Gyrano Kerk kregen alleen een 4,5.

PEC Zwolle – Heerenveen 4-1

PEC Zwolle: Mous 5; Van Polen 6, Kersten 6, Lam 6,5, Paal 6,5; Saymak 6 (85. Nakayama -), Strieder 6, Huiberts 6 (79. Reijnders -); Misidjan 7 (85. Pherai -), Buitink 6 (74. Ghoochannejhad -), Manuel 6,5.

Heerenveen: Mulder 6; Floranus 6, Dresevic 6 (76. Batista Meier -), Bochniewicz 6,5, Kaib 6 (57. Woudenberg 6); Van Bergen 6,5, Schöne 6 (65. Nygren -), De Jong 6,5, Halilovic 6 (64. Kongolo -), J. Veerman 6,5; H. Veerman 7.

Scheidsrechter Gerrets: 6.

Man of the match: Met een goal en een belangrijk aandeel in de 2-1 was Virgil Misidjan weer belangrijk voor PEC Zwolle. De vleugelaanvaller is nu in negen eredivisiewedstrijden al bijna productiever dan in zijn vorige eredivisieseizoen bij Willem II.

Volledig scherm Virgil Misidjan. © Pro Shots / Niels Boersema

FC Utrecht – FC Emmen 0-1

FC Utrecht: Oelschlägel 6,5; Ter Avest 5 (75. Van der Maarel -), St. Jago 6, Janssen 5 (75. Emanuelson -), Warmerdam 4,5; Maher 4,5 (81. Bergström -), Van Overeem 5 (46. Mahi 5,5), Boussaid 5,5 (46. Sylla 5,5), Van de Streek 5, Ramselaar 4,5; Kerk 4,5.

FC Emmen: Verrips 7; Bijl 6,5, Araujo 7, Bakker 6,5, Cavlan 6,5 (90 Veendorp -); Vlak 6,5, Ben Moussa 6,5; Frei 6,5, Peña 7,5, Adzic 6 (75. Laursen -); De Leeuw 6,5.

Scheidsrechter Bax: 5.

Man of the match: Eindelijk zagen we dan weer een glimp van de Sergio Peña die FC Emmen vorig seizoen nog zo vaak voorzag van de meest schitterende assists en goals. Zijn doelpunt betekende de tweede winst van Emmen op rij waardoor zijn ploeg toch weer een kans heeft op handhaving. Het was pas zijn eerste goal van het seizoen.

Volledig scherm Sergio Peña (rechts). © ANP

ADO Den Haag – RKC 0-0

ADO Den Haag: Fraisl 6; Van Ewijk 6 (87. Familia-Castillo -), Amofa 6, Pinas 6, Kemper 6 ; Vejinovic 5,5, Goossens 5,5 (83. Philipp -), El Khayati 6 (87. Arweiler -); Adekanye 6 (65. Besuijen -), Kramer 5,5, Kishna 5,5 (65. Mokhtar -).

RKC: Lamprou 6,5; Bakari 6, Touba 6,5, Meulensteen 6, Quasten 5,5; Anita 6,5, Tahiri 6,5 (81. Sow -), Van der Venne 6; Daneels 7 (88. Mulder -), Oosting 5,5 (46. Azhil 6), John 5 (62. Stokkers 6).

Scheidsrechter Kamphuis: 5,5.

Man of the match: Lennerd Daneels is al weken de belangrijkste aanvaller van RKC. Tegen ADO scoorde hij niet, maar pakte hij met zijn ploeg wel een belangrijk punt.

Volledig scherm Lennerd Daneels (rechts). © ANP

Vitesse – VVV 4-1

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 6,5, Bazoer 7 (80. Hajek -), Rasmussen 6; Dasa 6, Tronstad 7,5 (85. Bruns -), Tannane 6, Bero 7,5 (85. Vroegh -), Wittek 6; Broja 6,5 (85. Ohio -), Openda 6 (80. Darfalou -).

VVV: Kirschbaum 5,5; Pachonik 5, Gelmi 5, Da Graca 5, Schäfer 5,5; C. Donis 5,5, Post 5, Machach 5 (79. Roemer -); Shabani 5,5 (79. Janssen -), Giakoumakis 6, Hunte 5 (65. Arias -).

Scheidsrechter Blank: 6.

Man of the match: De Noor Sondre Tronstad maakte tegen VVV zijn eerste goal voor Vitesse en was een belangrijke schakel op het middenveld voor zijn ploeg die tegen VVV eindelijk weer een positief resultaat haalde.

Volledig scherm Sondre Tronstad. © Pro Shots / Paul Meima

Heracles – FC Twente 2-2

Heracles: Blaswich 6; Fadiga 6 Pröpper 6, Rente 6, Quagliata 5,5; Schoofs 6, Vloet 6,5, De la Torre 6; Azzaoui 6,5 (75. Kiomourtzoglou -), Kutucu 5 (56. Lunding 6), Burgzorg 6.

FC Twente: Drommel 6; Ebuehi 5,5, Dumic 6, Pierie 5, Oosterwolde 5,5; Zerrouki 6, Roemeratoe 6, Bosch 5; Narsingh 5,5 (79. Rots -), Danilo 6, Menig 6.

Scheidsrechter Higler: 6.

Man of the match: Rai Vloet maakte alweer zijn tiende treffer van het seizoen en was de uitblinker in de Derby van het Oosten. Hij liet zien een uitstekend koppel te kunnen vormen met Ismail Azzaoui.

Volledig scherm Rai Vloet (midden). © Pro Shots / Ron Jonker

Sparta – Willem II 0-2

Sparta: Okoye 6; Abels 5 (72. Fortes), Vriends 6, Heylen 6, Pinto 6 (30. Meijers 4.5), Mijnans 5 (46. Smeets 5), Harroui 5, Auassar 5, D. Duarte 5 (73. Kharchouch -), Thy 5, Gravenberch 5,5 (62. Engels).

Willem II: Muric 6,5; Owusu 7, Holmen 7, Van Beek 7, Köhn 7; Llonch 6,5, Trésor 7, Spieringhs 6; Nunnely 7 (90. Köhlert -), Wriedt 6,5 , Pavlidis 6,5.

Scheidsrechter Blom: 6,5.

Man of the match: De goal van Ché Nunnely bleek de voorbode van eindelijk weer een overwinning voor het in degradatienood verkerende Willem II.

Volledig scherm Nunnely. © Pro Shots / Toin Damen

FC Groningen – Fortuna Sittard 1-0

FC Groningen: Padt 6,5; Te Wierik 6,5, Itakura 7, Van Hintum 6,5; Dankerlui 6,5; Schreck 6 (73. Lundqvist -), D. van Kaam 6 (90. Slor -), Suslov 6,5 (73. Dammers -), El Hankouri 6 (89. Joosten -); Strand Larsen 6 (46. Abraham 7), Da Cruz 5.

Fortuna Sittard: Velthuizen - (23. Koselev 6,5); Tirpan 6, Angha 6, Janssen 6,5 (86. Verlinden -), Cox 6; Tekie 6,5, Rienstra 6, Flemming 6; Semedo 5,5 (74. Hansson -), Polter 5,5, Seuntjes 5,5.

Scheidsrechter Van der Laan: 6,5.

Man of the Match: Met 18 jaar en 227 dagen is Paulos Abraham de jongste Zweedse doelpuntenmaker ooit in de eredivisie. De aanvaller - hij kwam deze winter voor 2 miljoen euro over uit Zweden - besliste de wedstrijd tegen Fortuna. Abraham maakte zelfs nog een tweede doelpunt, maar die werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd.

Volledig scherm Paulos Abraham. © ANP

De rapportcijfers van PSV-Ajax en AZ-Feyenoord volgen later in een ander artikel.