Vitesse ontvangt Willem II

Ci­ty-huur­ling van PEC kon zich niet eens wassen door 'onwerkelij­ke' blessure

20 maart De 20-jarige Slobodan Tedic, de spits van PEC Zwolle, kon begin van dit jaar nog geen kopje optillen. Maar de Serviër, die eind vorig jaar een klaplong had opgelopen, knokte zich terug. Zondag maakte hij tegen Ajax (0-2) na twaalf weken zijn rentree, nadat hij eerder al twee keer geblesseerd was geraakt aan zijn enkel én was getroffen door corona. ,,Ik heb mijn portie pech nu wel gehad.”