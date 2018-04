Vitesse snakt naar goal, PEC en PSV onklopbaar na voorsprong

ADO Den Haag - FC Twente (zaterdag, 18.30 uur)

• ADO Den Haag won vijf van de laatste negen eredivisie-ontmoetingen met FC Twente (G3, V1), waaronder het duel eerder dit seizoen in Enschede (2-3).



• Beide teams kwamen in veertien van de laatste zestien onderlinge ontmoetingen tot scoren; de laatste vijf duels leverden in totaal twintig treffers op (ADO 11, Twente 9).



• FC Twente stond dit eredivisieseizoen slechts 122 speelminuten op voorsprong in uitduels, maar enkel Roda JC stond thuis langer op achterstand (529) dan ADO (499 speelminuten).

VVV-Venlo - sc Heerenveen (zaterdag, 19.45 uur)

• VVV won slechts één van de dertien eredivisieduels met sc Heerenveen (thuis & uit), tegen geen enkele nog bestaande club hebben de Venlonaren zo’n laag winstpercentage (8%).



• De laatste drie eredivisie-ontmoetingen tussen deze ploegen eindigden in een gelijkspel, ondanks dat VVV in alle drie duels het openingsdoelpunt maakte.



• Alleen Feyenoord (15) en Ajax (15) scoorden dit seizoen vaker van buiten het strafschopgebied dan VVV (10), dat de eerste promovendus met zoveel treffers van buiten de zestien is sinds VVV zelf in 2009/10 (12).



• Heerenveen pakte dit seizoen al twintig punten in uitduels, het hoogste aantal voor de club sinds 2015/16 (ook 20), de Friezen pakten in 2013/14 (26) voor het laatst meer dan 21 uitpunten.



• Heerenveen kwam in negentien van de laatste twintig uitwedstrijden in de eredivisie tot scoren; alleen Sparta Rotterdam hield in deze reeks de nul toen de Friezen op bezoek kwamen.

Vitesse - Sparta (zaterdag, 19.45 uur)

• Vitesse is ongeslagen in de laatste twaalf eredivisiewedstrijden tegen Sparta Rotterdam (W9, G3) en wist in die duels zeven keer de nul te houden.



• De Arnhemmers hebben tegen geen enkele andere huidige eredivisieploeg zo’n laag verliespercentage als tegen Sparta Rotterdam (14,9%).

• Voor de eerste keer dit seizoen is Vitesse drie eredivisieduels op rij zonder treffer, de laatste keer dat dit de Arnhemmers vier keer op rij overkwam was in 2009 (ook 3 keer in april - mei 2017).

PEC Zwolle - Excelsior (zaterdag, 20.45 uur)

• PEC is ongeslagen in de laatste tien eredivisieduels met Excelsior (W5, G5 - thuis & uit), de laatste Kralingse zege op de Blauwvingers dateert van 4 oktober 1986 (2-3 in Zwolle).



• Excelsior verzamelde dit seizoen reeds één punt meer (38) dan in 2016/17 (37) n kan voor het eerst sinds 1983/84, omgerekend naar drie punten per zege, veertig punten verzamelen in een Eredivisie-jaargang.



• Van alle eredivisieploegen pakte in 2018 enkel FC Twente minder punten (5) dan PEC (10 - W3, G1, V8); slechts zes ploegen verzamelden meer punten dan Excelsior (17 - W5, G2, V5).



• PEC Zwolle won dit seizoen relatief gezien de minste persoonlijke duels (47%), Excelsior staat twee-na-laatste in dit klassement (48,2%).



• PEC is met PSV de enige ploeg die dit seizoen nog niet verloor na een voorsprong in een eredivisieduel (W12, G3).

NAC Breda - Willem II (zondag, 12.30 uur)

• Van de laatste acht eredivisie-edities van NAC - Willem II in Breda verloor NAC er slechts één (W5, G2), de Bredanaars behaalden in deze reeks liefst zes keer een clean sheet.



• Willem II maakte in vijf van de laatste acht Eredivisieduels met NAC Breda het openingsdoelpunt, maar won uiteindelijk maar één van deze acht ontmoetingen (G3, V4).



• Willem II en NAC hebben momenteel evenveel zeges, gelijke spelen, nederlagen én punten, en beginnen net als in het heenduel als respectievelijk nummer 14 en 15 aan deze ontmoeting.

• NAC Breda wisselde in de laatste tien thuiswedstrijden telkens een nederlaag af met een zege; de ploeg won het meest recente thuisduel met 1-0 van Vitesse.



• Willem II is al tien uitwedstrijden zonder een zege (G3, V7); van de laatste 21 behaalde punten werden er slechts drie buiten Tilburg veroverd.

Feyenoord - FC Utrecht (zondag, 14.30 uur)

• Feyenoord won negen van de laatste twaalf thuisduels met FC Utrecht in de Eredivisie (G2, V1).



• Feyenoord pakte in de laatste 21 eredivisieduels met FC Utrecht telkens minimaal één kaart; de laatste keer dat de ploeg niet op de bon ging tegen Utrecht was op 18 februari 2007 (sindsdien 46 kaarten).



• Feyenoord staat voor het eerst sinds de eerste vier speelronden van dit seizoen op vier opeenvolgende overwinningen in de eredivisie, de laatste keer dat de Rotterdammers vijf keer op rij zegevierden in één Eredivisieseizoen was van december 2016 tot februari 2017 (W10).



• Alleen Feyenoord (15), PSV (14) en Ajax (14) kwamen vanaf maart vaker tot scoren in de Eredivisie dan FC Utrecht (12), maar geen ploeg kreeg in dezelfde periode meer doelpunten tegen dan de Domstedelingen (12, net als Excelsior).



• FC Utrecht (442) ondernam dit seizoen al meer doelpogingen dan in 2016/17 (439), in 2014/15 schoot de ploeg voor het laatst vaker in een heel eredivisieseizoen (505).

FC Groningen - Roda JC (zondag, 14.30 uur)

• FC Groningen is ongeslagen in de laatste vier eredivisieduels met Roda JC in eigen huis (W3, G1) en wist in de laatste twee ontmoetingen met de Limburgers het doel schoon te houden.



• FC Groningen kwam in de eredivisie alleen vaker tot scoren tegen FC Twente (106) en NEC (102) dan tegen Roda JC (101 keer).



• Groningen won slechts één van de twaalf Eredivisieduels in 2018 (G7, V4), 1981 is het laatste jaar waarin de Noorderlingen langer moesten wachten op de tweede competitiezege (14).



• Roda JC won voor het eerst sinds december 2011 drie opeenvolgende eredivisieduels, vier zeges op rij voor de Limburgers zou voor het eerst zijn sinds april 2007.



• Roda JC incasseerde in 2018 vier treffers in uitduels in de eredivisie, het laagste aantal van alle ploegen.

PSV - Ajax (zondag, 16.45 uur)

• PSV won vier van de laatste zestien Eredivisieduels met Ajax (G4, V8 - thuis & uit), waaronder de thuiswedstrijd tegen de Amsterdammers afgelopen seizoen (1-0).



• Voor het eerst sinds 2010/11 (Ajax - FC Twente) kan het kampioensduel er één tussen de nummers 1 en 2 zijn; PSV - Ajax was eenmaal eerder de kampioenswedstrijd (in 1962/63, ook toen was PSV koploper en Ajax de nummer 2).



• PSV kwam dit seizoen tot tien Eredivisiegoals vanaf de strafschopstip, enkel Ajax (12 in 1978/79 en 11 in 1985/86) en Feyenoord (11 in 1973/74) hadden er ooit meer in een jaargang.



• PSV’s laatste Eredivisiegoal uit een directe vrije trap was op 23 april 2017, thuis tegen Ajax (Jürgen Locadia); sinds die dag scoorde geen club zo vaak uit directe vrije trappen als Ajax (6).



• Alleen Johan Cruijff (7), Dick van Dijk (5) en Siem de Jong (5) scoorden vaker in een kampioensduel dan Luuk de Jong (4, gelijk met Gerald Vanenburg en Arnold Bruggink).



• Geen speler kwam dit seizoen tot meer intercepties dan Jorrit Hendrix (63 - net als Ryan Thomas en Arno Verschueren).



• Ajax won zeven en verloor slechts één van de laatste tien Eredivisieduels met de koploper op dat moment (G2).



• De Amsterdammers wonnen alle drie de duels met Feyenoord of PSV dit seizoen; Ajax won in slechts twee seizoenen eerder de vier ‘toppers’ in de Eredivisie (1988/89 en 1994/95).



• Geen speler won deze eeuw vaker van PSV in de Eredivisie dan Lasse Schöne (7 keer, gedeeld met Anthony Lurling).



• Erik ten Hag pakte als Eredivisietrainer alleen tegen PSV nog geen enkel punt (V5) en kreeg minimaal vijf goals meer tegen van de Eindhovenaren dan van elk ander team (17).