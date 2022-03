Vitesse - Sparta definitief gestaakt na reeks incidenten met thuisfans

Het duel tussen Vitesse en Sparta is vrijdagavond diep in blessuretijd bij een stand van 0-1 definitief gestaakt. Fans van Vitesse misdroegen zich in het eigen Gelredome dusdanig dat de veiligheid van de spelers niet meer kon worden gegarandeerd.

Sparta schoot in Arnhem nog uit de startblokken en kwam na vijf minuten al op voorsprong. Een razendsnelle counter kwam via Mario Engels bij Adrián Dalmau en de aanvaller rondde in twee instanties af.

De betere kansen waren vervolgens voor Vitesse, maar het was Sparta dat het net weer vond. Dalmau dacht zijn tweede doelpunt van de avond aan te laten tekenen, maar werd terecht vanwege buitenspel teruggefloten.

Volledig scherm Maduka Okoye keert de strafschop van Maduka Okoye en is de held van Sparta. © Pro Shots / Paul Meima Vitesse-trainer Thomas Letsch wisselde in de rust drie keer in de hoop de wedstrijd om te keren. Terwijl de spelers van Sparta steeds vaker last hadden van blessures, probeerden de Arnhemmers het tempo in de wedstrijd te houden. Na ruim een uur spelen kreeg Vitesse de ideale mogelijkheid om de stand gelijk te trekken. Tom Beugelsdijk duwde Thomas Buitink omver en scheidsrechter Rob Dieperink wees naar de stip. Lois Openda zette zich achter de bal, maar zijn inzet werd prachtig gekeerd door Maduka Okoye.

In blessuretijd ging het flink mis in het Gelredome. Eerst kwam er een supporter van Vitesse het veld op en nadat Okoye hem van het veld had gejaagd, werd er weer gevoetbald. Vervolgens kreeg de doelman van Sparta een beker bier op zijn hoofd en toen zijn ploeggenoten daarop verhaal gingen halen, werd er nog veel meer op het veld gesmeten.

Arbiter Dieperink besloot de wedstrijd tijdelijk te staken. Terwijl het spel stil lag, werd er met vuurwerk gegooid en braken er vechtpartijen uit op de tribunes. De spelers kwamen uiteindelijk niet meer naar buiten. Wat er met de resterende minuten gaat gebeuren, is nog niet bekend.

‘Wedstrijd van de vrede’

De wedstrijd werd door de thuisclub vooraf nog uitgeroepen tot ‘wedstrijd van de vrede’. De club met een Russische eigenaar wilde zo aandacht vragen voor de oorlog in Oekraïne.

Een supporter rent het veld op en weet vervolgens niet hoe snel hij weer weg moet rennen.

Maduka Okoye is geraakt en zijn ploeggenoten schieten hem te hulp.

Tom Beugelsdijk gaat verhaal halen bij de Vitesse-fans.

Op de tribunes was het bijzonder onrustig.

Supporters van Vitesse kwamen twee weken geleden ook al negatief in het nieuws. Voetbalbond KNVB is afgelopen week een vooronderzoek gestart naar het wangedrag van Vitesse-supporters tijdens de uitwedstrijd bij FC Utrecht (1-1) op 20 februari. Toen de wedstrijd in stadion de Galgenwaard bijna een half uur bezig was, werd er met vuurwerk gegooid vanuit het uitvak.

Vitesse had dezelfde dag al nadrukkelijk afstand genomen van het gedrag van een deel van de aanhang en excuses aangeboden. De club zei alles in het werk te gaan stellen om de daders te achterhalen en ervoor te zorgen dat ze “passende straffen” opgelegd krijgen. Eerder dit seizoen speelden zich vergelijkbare ongeregeldheden af bij Vitesse tegen FC Utrecht in Arnhem.

