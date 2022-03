Vitesse-trainer Letsch: ‘De spelers worden niet door een Rus betaald, maar door de club’

Trainer Thomas Letsch maakt zich ‘ernstige zorgen over de oorlog in Oekraïne’. De coach van Vitesse spreekt zich uit tegen de invasie door Rusland. De leiding van de club uit Arnhem met een Russische eigenaar zwijgt tot dusver over het conflict.

Vitesse is sinds 2010 in buitenlandse handen. Sinds 2018 is Valeri Oyf de eigenaar, een geboren Oekraïner met een Russisch paspoort. De Arnhemse club neemt ondanks herhaalde verzoeken vanuit de media tot nu toe geen standpunt in over de oorlog.

Letsch noemde de oorlog eerder al afschuwelijk. Dat stelde hij na de Europese wedstrijd van Vitesse tegen Rapid Wien, vorige week. Ook voor het duel met Sparta, vrijdagavond in GelreDome sprak de Duitse coach zich uit.

,,Ik maak me zorgen over de situatie in Oekraïne”, zei Letsch. ,,Het is erg dat Rusland een invasie uitvoert in Oekraïne. Geen enkele oorlog heeft zin.”

Letsch sprak namens de spelersgroep. ,,Wat betreft de club ligt de verantwoordelijkheid in communicatie bij het bestuur en de raad van commissarissen”, zei hij. ,,Bij de club ligt de keuze voor een statement.”

In de groep leeft de kwestie. ,,Er wordt over de situatie in Oekraïne gesproken. Maar de spelers worden niet door een Rus betaald, maar door de club.”