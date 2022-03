Vitesse: ‘Veldbestormer was Duitser die weddenschap had verloren’

De man die afgelopen vrijdag het veld bestormde tijdens de wedstrijd Vitesse - Sparta was een Duitser die een weddenschap had verloren. Dit heeft de Arnhemse club, die in een uitgebreid statement ingaat op de incidenten van de afgelopen weken, vandaag bekendgemaakt.

Onder het motto ‘samen terug naar een veilig en verantwoord voetbalfeest’ legt Vitesse in een verklaring op de eigen website de vinger op de zere plek. De club stelt dat het stadion een ‘veilige omgeving’ moet zijn. ,,Dat laatste is dit seizoen echter geen vanzelfsprekendheid. Dat is niet alleen een pijnlijke constatering, maar ook iets wat heel snel moet veranderen.”

Vitesse meldt dat het vanwege verschillende incidenten actie heeft ondernomen. De club deelde onder meer ‘tientallen stadionverboden’ uit. Toch ging het vrijdag weer mis en moest het duel met Sparta vlak voor tijd bij een 0-1 tussenstand worden gestaakt.

,,Terwijl de schermutselingen tegen FC Utrecht (thuis en uit), Tottenham Hotspur (uit) en Stade Rennais FC (uit) nog scherp op het netvlies stonden, werd ook het treffen met Sparta overschaduwd door wangedrag van enkele individuen, die het voor de grote meerderheid verpestten. In sommige gevallen gaat het zelfs om een eenling die nog nooit in Gelredome geweest is. Denk bijvoorbeeld aan de veldbestormer van vrijdag; een verdwaalde Duitser, met een verloren weddenschap. Totaal niet wetende wat voor schade hij met zijn actie zou aanrichten.‘’

AS Roma

Vitesse speelt donderdag in de Conference League tegen AS Roma voor de tweede keer dit seizoen in een uitverkochte Gelredome. Dat was eerder in de groepsfase tegen Tottenham Hotspur ook het geval. De club vraagt de fans met klem zich aan de regels te houden. Vitesse club verzoekt de aanhang niet met voorwerpen te gooien en de trappen leeg te laten.

Er is extra veiligheidspersoneel ingeschakeld en er worden vuurwerkhonden ingezet. ,,Vitesse roept haar supporters op om de club, zeker in deze moeilijke periode, op een positieve wijze te steunen. Niet alleen tegen AS Roma, maar ook in de rest van het seizoen.”

De gemeente Arnhem is donderdag extra alert op het gedrag van de Vitesse-aanhang. Burgemeester Ahmed Marcouch liet gisteren weten dat hij naar aanleiding van de ongeregeldheden tegen Sparta helemaal klaar is met de relschoppers.

