Vitesse vol ongeloof over arbiter Bas Nijhuis en VAR: ‘Dit kán toch niet? We zijn beroofd’

Coach Schmidt: PSV verdient het om bovenaan te staan

PSV-coach Roger Schmidt had na de ruime overwinning bij RKC Waalwijk (1-4) weinig reden tot klagen. Zijn ploeg leidt halverwege de competitie in de Eredivisie met 1 punt meer dan titelhouder Ajax. ,,Het is fijn om bovenaan te staan, maar meer ook niet”, merkte de Duitse trainer bij ESPN nuchter op.

19 december