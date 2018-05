Vitesse vreest superduo ADO, Utrecht in Friesland zonder 'mister play-off'

18.30 uur: ADO Den Haag - Vitesse

• Voor ADO en Vitesse zijn de play-offs bekend terrein. De eerste en enige keer dat de Hagenaars zich voor het 'toetje' plaatsten was in 2010/2011. Aan de hand van trainer John van den Brom en topschutter Dimitri Bulykin won ADO de play-offs, waardoor het voor het eerst sinds 1988 Europa in ging. In de tweede voorronde van de Europa League werd ook nog afgerekend met FK Tauras Tauragė uit Litouwen, maar daarna bleek Cypriotisch kampioen Omonia Nicosia een maatje te groot. • Vitesse doet al voor de zesde keer mee aan de play-offs en greep via die weg twee keer een Europees ticket. In 2005/2006 lukte dat onder trainer Edward Sturing - nu weer voor de groep in Arnhem - niet. Sinds die jaargang won geen enkele andere club meer wedstrijden in de play-offs dan Vitesse (11, gedeeld met FC Groningen). • Sturing weet uit welke hoek het gevaar van ADO vanavond komt. Bij elk van de laatste 18 doelpunten van de thuisploeg was Bjørn Johnsen (11 goals, 0 assists) of Abdenasser El Khayati (2 goals, 6 assists) direct betrokken. • Vitesse hoopt aan de andere kant op de ingevingen van Tim Matavz. De Sloveense goaltjesdief staat er vaak als het erop aankomt: voor FC Groningen scoorde Matavz 4 keer in de play-offs waarvan 2 keer tegen, jawel, ADO Den Haag.

20.45 uur: sc Heerenveen - FC Utrecht

• Heerenveen had op basis van het verleden beter een andere tegenstander kunnen treffen. De Friezen wachten al acht wedstrijden op een zege op Utrecht. In de play-offs stonden de clubs twee keer eerder tegenover elkaar, en ook toen trok de ploeg uit de Domstad steeds aan het langste eind (4 zeges).



• FC Utrecht en de play-offs zijn nog net geen match made in heaven. Geen enkele andere club kwalificeerde zich vaker (4 keer in 8 deelnames) dan de Utrechters via de play-offs voor Europees voetbal. Voor trainer Jean-Paul de Jong gaat die vlag overigens niet op: hij heeft als speler van de club vijf play-offduels achter zijn naam en won er geen.



• 'Mister play-off' speelt ook bij Utrecht. Willem Janssen speelde al 22 wedstrijden in de afvalrace. Dat zijn er vier meer dan Sander Boschker, de al gestopte nummer twee in de lijst. Janssen is vanavond wel geschorst.



• Heerenveen heeft als de nummer 8 uit de reguliere competitie bij de bookmakers het minste kans om Europa in te gaan. Sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2005/2006 slaagde de laagst geklasseerde club er ook maar één keer in het minitoernooi te winnen - dat was aartsrivaal FC Groningen in 2007.