Vitesse wil stunten tegen Van Wolfswinkel en co

VoorbeschouwingVitesse en FC Basel staan vanavond om 20.00 uur tegenover elkaar in de derde voorronde van de Europa League. Het is de eerste keer dat de teams elkaar treffen. De Arnhemmers hopen de reeks van Nederlandse clubs tegen Zwitserse opponenten door te zetten.

Bij FC Basel is het seizoen niet bepaald vlekkeloos van start gegaan. Na de uitschakeling in de tweede voorronde van de Champions League door het Griekse PAOK werd trainer Raphaël Wicky ontslagen. Even leek Frank de Boer zijn opvolger te gaan worden, maar de Zwitserse topclub koos uiteindelijk voor de Oostenrijkse coach Marcel Koller. FC Basel werd vorig seizoen voor het eerst sinds 2010 geen kampioen van Zwitserland en plaatste zich daarmee niet automatisch voor de poulefase van de Champions League. FC Basel kan weer rekenen op spits Ricky van Wolfswinkel, die vorig jaar na zijn heldenrol in de bekerfinale voor 3,5 miljoen euro overkwam van Vitesse. Vorig seizoen scoorde Van Wolfswinkel twaalf keer in 26 duels voor FC Basel.

Statistieken

De overwinning van FC Basel op Feyenoord (1-0) in het UEFA Cup-seizoen van 2004/2005 was de laatste keer dat een Zwitsers team won van een Nederlandse club. Sindsdien bleven Nederlandse ploegen zeven Europese wedstrijden ongeslagen tegen teams uit Zwitserland. De 1-0 zege op Feyenoord was ook de enige overwinning ooit van FC Basel op een Nederlandse opponent.

Vitesse bereikte de derde voorronde door een 5-3 overwinning over twee wedstrijden tegen het Roemeense FC Viitorul Constanta. De 3-1 thuisoverwinning was een van de twee overwinningen die Vitesse in de afgelopen veertien wedstrijden boekte in Europees verband. De andere overwinning was vorig seizoen tegen OGC Nice, toen het Vitesse niet lukte om bekerwinst om te zetten in een succesvol Europees avontuur in de Europa League.

Vitesse zal willen bouwen op de goals van spits Tim Matavz, die in Europa al zeventien keer scoorde voor Nederlandse teams. Veertien voor PSV, drie voor Vitesse. Daarmee is hij na Jari Litmanen (26) en Shota Arveladze (19) de meest scorende buitenlander in Nederlandse dienst.