Vivianne Miedema flirt opnieuw met haar grote liefde Feyenoord

Vivianne Miedema (24) is uitermate blij met het nieuws dat Feyenoord vanaf komend seizoen actief is in de Eredivisie Vrouwen . De huidige goalgetter van het Nederlands elftal en Arsenal onderstreept opnieuw haar voorliefde voor de Rotterdamse club. ,,Hopelijk mag ik ooit in de toekomst een Feyenoord-shirt aantrekken", laat ze weten.

,,Zoals iedereen weet ben ik een groot Feyenoord-fan. Dit is een mooie dag voor het vrouwenvoetbal in Nederland en voor de clubs zelf", vindt Miedema. Feyenoord gaat direct in op de flirt met de EK-winnaar van 2017 en laat via het social mediakanaal weten dat ze altijd welkom is.

Miedema was in haar jeugd een groot bewonderaar van voormalig Feyenoord-aanvaller Robin van Persie. Zo deelde ze enkele jaren geleden een foto waarop ze als klein meisje te zien is met de topscorer aller tijden van Oranje.



,,Schattig, hè? Lief ben ik daar nog. Als kind zijnde ging ik vaak naar Rotterdam en daar mocht ik met de mannen op de foto. Van Persie was mijn favoriet, maar ik heb ze allemaal, hoor. Kees van Wonderen, Thomas Buffel. Van Persie was mijn grote voorbeeld, vooral omdat hij zelf een beetje rebels was. Dat ben ik ook geweest", liet zij toen weten. Inmiddels is Miedema bij Oranje zelf ook de best scorende speelster ooit. In 93 interlands maakte ze al 71 treffers.

Volledig scherm Vivianne Miedema als klein meisje samen met Robin van Persie. © Privé

Miedema heeft bij haar huidige club Arsenal nog een contract tot de zomer van 2022. Het is nog onduidelijk wat de 24-jarige aanvalster daarna gaat doen. Ze begon in de jeugd van SC Heerenveen en vertrok op 17-jarige leeftijd naar Bayern München. Sinds 2017 speelt ze voor Arsenal, waar ze samenspeelt met landgenoten Jill Roord en Danielle van de Donk. In totaal maakte ze in Londen al 88 doelpunten in 94 duels.