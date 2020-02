Vivianne Miedema genomineerd voor prestigieuze BBC-award

Women's Player of the YearVivianne Miedema hoort bij de vijf vrouwen die kans maken op de BBC Women's Footballer of the Year award. Ze gaat de strijd om de prestigieuze award aan met Lucy Bronze (Engeland/Olympique Lyon), Julie Ertz (Verenigde Staten/Chicago Red Stars), Sam Kerr (Australië/Chelsea) en Megan Rapinoe (Verenigde Staten/Reign FC).

,,Dit is heel cool. Het zegt veel over het afgelopen jaar dat ik gehad heb. Ik denk dat als ik nummer negen enorm veel goals heb gemaakt en dat maakt het makkelijker om op te vallen als individu. Ik ben heel blij dat we de titel hebben gewonnen met Arsenal en dat ik vervolgens ook nog de WK-finale mocht spelen met Nederland terwijl niemand dat verwacht had. Een WK-finale is iets wat je minstens één keer in je leven meegemaakt moet hebben. Ik ben heel erg trots op het seizoen dat we gehad hebben”, reageert Miedema op haar nominatie.

Miedema werd niet alleen kampioen met Arsenal, ze werd ook nog eens topscorer van de FA Women Super League met 22 goals. Ook in het huidige seizoen laat de all-time topscorer van de Leeuwinnen zien het scoren nog niet verleerd te zijn. Na veertien wedstrijden staat Arsenal derde achter Manchester City en Chelsea, maar Miedema leidt met veertien goals en acht assists zowel het topscorersklassement als het klassement van speelsters met de meeste assists. In december leverde dat Miedema nog de titel ‘Speler van de Maand’ op.

Volledig scherm Vivianne Miedema viert haar goal. © BSR Agency

Rapinoe

De concurrentie van Miedema is hevig in de strijd om de award, die de BBC sinds 2015 jaarlijks uitreikt. Met Ertz en Rapinoe behoren twee wereldkampioen tot de shortlist en ook Bronze en Kerr maakten op het WK in Frankrijk veel indruk. De grootste concurrent lijkt Rapinoe te zijn. De aanvoerder van het Amerikaanse vrouwenteam dat wereldkampioen werd, sleepte namelijk alle mogelijke individuele prijzen al in de wacht. Op het WK werd ze niet alleen topscorer, maar ook de beste speelster van het wereldkampioenschap. Daarnaast werd ze op zowel het FIFA-gala als het Ballon d’Or-Gala verkozen tot beste speelster ter wereld.

De shortlist is samengesteld door een groot panel dat bestaat uit onder meer coaches, spelers en journalisten. Vervolgens is het aan de fans om hun favoriet te kiezen. Mensen kunnen op de website van de BBC stemmen tot maandag 2 maart (10.00 uur). De winnares wordt bekendgemaakt op dinsdag 24 maart. Dan zal duidelijk worden of Miedema in de voetsporen treedt van Asisat Oshoala (2015), Kim Little (2016), Ada Hegerberg (2017 en 2019) en Lucy Bronze (2018). Zij wonnen de BBC-award sinds de oprichting in 2015.