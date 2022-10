Vivianne Miedema meldt zich wegens ziekte af bij Oranje Leeuwinnen

AZ-verdediger Bruno Martins Indi heel 2022 niet meer in actie

Bruno Martins Indi van AZ is dinsdag succesvol geopereerd. De 30-jarige verdediger liep in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Ajax een bovenbeenblessure op. De aanvoerder van de Alkmaarders komt in kalenderjaar 2022 niet meer in actie, meldt de club.

28 september