Vlaar: Feyenoord - AZ had een finale kunnen zijn, maar dat is nu niet aan de orde

Door Yorick Groeneweg



Wéér ging Ron Vlaar (34) met een slecht gevoel naar huis. Zaterdag al voor de derde wedstrijd op rij. Nu was ADO met 2-3 te sterk in Alkmaar. ,,We willen graag derde worden, maar we maken het onszelf heel moeilijk”, zuchtte de ervaren verdediger na de krankzinnige wedstrijd, waarin AZ terugkwam van 0-2 tot 2-2 maar daarna toch nog met pijnlijk lege handen achterbleef.

Doordat de laatste weken ook niet van De Graafschap (1-1) en Vitesse (2-2) gewonnen werd, klom Feyenoord weer over AZ naar de derde plek. De voorsprong van de Rotterdammers is inmiddels weer tot vier punten opgelopen. Zaterdagavond staan beide subtoppers tegenover elkaar in de Kuip.

Voor Vlaar is het tegen zijn oude club niet meer de wedstrijd waar hij zo op hoopte. ,,Het had een finale kunnen zijn, maar dan hadden we de laatste wedstrijd wel moeten winnen. Dat is nu niet aan de orde. We zijn nu afhankelijk, dat is heel teleurstellend.”