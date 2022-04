Voetbal Kort | ADO haalt speler uit Oekraïense competitie, seizoen Vitesse-aanvaller mogelijk voorbij

Poll Ajax of PSV? Dit is het resterende programma van de twee titelkandi­da­ten

Heeft Ajax door de misstap van PSV in Enschede een cruciaal gaatje geslagen of gaan we nog een zinderende ontknoping krijgen in de titelstrijd? Met nog slechts zes speelrondes te gaan heeft koploper Ajax een voorsprong van vier punten (en een beter doelsaldo) op naaste belager PSV. Maar wat zegt het met nog tal van lastige hindernissen voor de boeg? Check hier de stand van zaken in de eredivisie.

3 april