Voetbal Kort | Ansu Fati terug bij FC Barcelona, Griekse AZ'ers onderuit in oefeninterland

Louis van Gaal bouwt bij Oranje op spelers die bij de club een bijrol hebben: ‘Ze zijn juist fris en enthousi­ast’

Steven Bergwijn excelleerde tegen de Denen, maar bij zijn club is hij vooral bankzitter. Net als Memphis Depay en Nathan Aké. Speeltijd in de competitie lijkt geen must meer voor bondscoaches. ,,Ze zijn juist fris en enthousiast.”

28 maart