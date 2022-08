Voetbal kort | Atlético Madrid thuis onderuit tegen Villarreal, Thijs Dallinga scoort weer voor Toulouse

Feyenoord-coach Arne Slot kijkt uit naar komst David Hancko: ‘Heel blij met de aankopen deze zomer’

Arne Slot is zeer content met de aanwinsten die Feyenoord deze zomer naar Rotterdam heeft weten te halen. De selectie van de Rotterdammers is nog altijd niet helemaal rond, maar de inspanningen die Frank Arnesen en later Dennis te Kloese en hoofdscout Mark Ruijl hebben geleverd, zijn volgens Slot een compliment waard.

19 augustus