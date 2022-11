Voetbal kort | Bangura langer bij Cambuur, Gary Cahill stopt met voetballen

Chagrijn bij PSV na verloren topper: ‘We waren onszelf niet’

PSV is na één speelronde de koppositie al weer kwijt, omdat de koploper de topper van AZ niet won: 0-1. Daardoor profiteerde het niet van de misstap die Ajax beging, wat tot chagrijn leidde in Eindhoven. ,,We waren onszelf niet.”

12 november