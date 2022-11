Voetbal kort | Belgen willen flinke schorsing Vincent Janssen, Bel Hassani moet twee duels brommen

Orkun Kökçü trots op koploper Feyenoord: ‘Met zoveel nieuwe spelers is dit knap, maar we kunnen nog veel beter’

Feyenoord gaat na de 5-1 overwinning op Excelsior als ‘winterkampioen’ het WK in. Dat zorgt voor trots bij aanvoerder Orkun Kökçü, die ‘gematigd tevreden’ is over zijn eigen seizoen tot nu toe.

13 november